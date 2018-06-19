Рада планирует сегодня рассмотреть законопроект о Нацбюро финансовой безопасности

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента.

Также в повестке дня значится ряд вопросов, которые касаются развития культуры и изменений в Кодекс об административных правонарушениях, которые касаются усиления защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов.

Кроме того, нардепы могут рассмотреть изменения в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству, законопроект о частной детективной (розыскной) деятельности и о первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Верховной Раде на пленарной неделе 19-22 июня планируют рассмотреть законопроекты о Нацбюро финбезопасности, частной детективной деятельности и назначении судей Конституционного суда.