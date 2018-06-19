Прогресса в вопросе миротворцев на Донбассе пока нет - Климкин

Об этом накануне вечером, в понедельник, 18 июня, в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Вместе с тем министр отметил, что сейчас хотя бы начали серьезно обсуждать этот вопрос.

По его словам, во время встречи глав МИД "нормандской четверки" он отметил, что нужна стратегия введения миротворцев. Я четко сказал: нужна стратегия и вся логика миротворческой операции. Без этого мы в российские ловушки не идем, - пояснил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что на переговорах "нормандской четверки" отсутствуют консенсус и единая позиция по развертыванию миротворческих сил ООН на Донбассе.