Профильный комитет вернул Парубию представление на Вилкула и Колесникова

При этом в решении указано, что Вилкул и Колесников не получили для ознакомления представление ГПУ и дополнительные материалы к этих представлений. В комитете, в частности, заверили, что в сопроводительных письмах генерального прокурора Юрия Луценко к представлениям "отсутствуют какие-либо оговорки о статусе" дополнительных материалов.

Вместе с тем оба депутата заверили, что попросили Луценко дать разъяснение 29 мая 2018. Вместо этого комитет получил ответ за подписью заместителя генерального прокурора Юрия Столярчука, статус которого в уголовных процессах, по которым были внесены представления, комитета неизвестен, - пояснили депутаты.

Комитет принял решение повторно обратиться к генпрокурору, чтобы он предоставил разъяснения по поводу статуса документов, которые он вносит в парламент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 25 мая 2018 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду Украины представление на народного депутата от "Опоблоку" Александра Вилкула. Того же дня спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий передал в комитет представление ГПУ на указанных нардепов.