Порошенко внес в Раду законопроект о создании ВАКС

Как сообщает пресс-службы президента, глава государства определил документ как неотложный для внеочередного рассмотрения.

Также сообщается, что представлять законопроект при его рассмотрении на пленарном заседании Верховной Рады будет заместитель главы Администрации президента Украины Алексей Филатов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Высший совет правосудия на заседании поддержа президентский проект закона "О создании Высшего антикоррупционного суда". На голосование вопрос вынес глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк. Предлагаю вам поддержать подготовленный президентом Украины проект закона о создании Высшего антикоррупционного суда, - сказал он. Соответствующее решение было поддержано единогласно.