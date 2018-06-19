22:59 19.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 19 июня, назначил Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро.

Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ

Соответствующий указ президента №169 от сегодняшнего дня опубликован на сайте главы государства. При этом в документе говорится - "определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 14 июня Жебривский анонсировал встречу с Порошенко относительно нового назначения.

Накануне, как сообщал УРА-Информ, 13 июня Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности председателя Донецкой областной государственной администрации.


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