Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ

Соответствующий указ президента №169 от сегодняшнего дня опубликован на сайте главы государства. При этом в документе говорится - "определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 14 июня Жебривский анонсировал встречу с Порошенко относительно нового назначения.

Накануне, как сообщал УРА-Информ, 13 июня Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности председателя Донецкой областной государственной администрации.