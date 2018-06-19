09:15 19.06.2018 | Политика | Новости
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Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во вторник утром, 19 июня, прибыл в Пекин.

Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай

О его прибытии сообщает агентство Kyodo. По данным СМИ, самолет с высокопоставленными северокорейскими чиновниками на борту прибыл.

Визит Ким Чен Ына продлится два дня. Во время визита глава КНДР обсудит с президентом Китайской народной республики Си Цзиньпином проведение саммита США-КНДР, который состоялся 12 июня, и дальнейшее проведение переговоров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. Соединенные Штаты и Южная Корея договорились приостановить совместные военные учения, запланированные на август в результате обещаний президента США Дональда Трампа после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. На брифинге в понедельник официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что пока Северная Корея ведет себя доброжелательно, в военных учениях будет сделана пауза.


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