Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай

О его прибытии сообщает агентство Kyodo. По данным СМИ, самолет с высокопоставленными северокорейскими чиновниками на борту прибыл.

Визит Ким Чен Ына продлится два дня. Во время визита глава КНДР обсудит с президентом Китайской народной республики Си Цзиньпином проведение саммита США-КНДР, который состоялся 12 июня, и дальнейшее проведение переговоров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. Соединенные Штаты и Южная Корея договорились приостановить совместные военные учения, запланированные на август в результате обещаний президента США Дональда Трампа после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. На брифинге в понедельник официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что пока Северная Корея ведет себя доброжелательно, в военных учениях будет сделана пауза.