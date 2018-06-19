Италия и Германия будут сотрудничать в решении миграционного кризиса

По словам немецкого канцлера, Германия поддерживает желание солидарности, которое изъявила Италия и упомянула значительное количество беженцев, которых принимает Италия.

Меркель добавила, что в государствах Евросоюза отмечают необходимость усилить деятельность европейской погранслужбы Frontex. Она считает, что следует изучить возможность проведения мероприятий, связанных с правовыми вопросами предоставления убежища" в самой Африке - в частности, в Ливии.

В свою очередь итальянский премьер-министр заявил, Италия высоко оценивает действия ФРГ по более справедливому распределению миграционной нагрузки среди членов ЕС, и выступает за пересмотр Дублинского регламента, который определяет, в какой стране ЕС должны рассматриваться запросы о предоставлении убежища.

Стоит отметить, что премьер-министр Италии ранее заявлял, что лучшее решение - размещать беженцев в их родной стране или государстве, через которое пролегает маршрут мигрантов в ЕС.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", первая леди США, супруга главы государства Мелания Трамп высказалась против миграционной политики, которую ведет Белый дом. Как известно, неприемлемым для Мелании является разлучение детей нелегальных мигрантов с их семьями.