08:58 19.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100197039:nastya

Гройсман представил новый план по борьбе с контрабандой

Украинское правительство и правоохранительные ведомства разработали план действий, направленный на эффективную борьбу с контрабандой и теневыми схемами на таможне.

Гройсман представил новый план по борьбе с контрабандой

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман после совещания с силовиками.

Главы правительства провел общее совещание с генеральным прокурором, министром внутренних дел, руководителями НАБУ и САП, ДФС, СБУ, главной темой на повестке дня - эффективная борьба с контрабандой и теневыми схемами на таможне.

Гройсман уверен, что десятки миллиардов еще в карманах теневиков - тех, кто занимается схемами, крышует контрабанду.

По словам премьера, весь силовой блок продемонстрировал полную готовность и решимость борьбы с контрабандой, ведь существование такого явления влияет на развитие экономики, разрушает промышленность.

"План у нас готов. Мы представляем его. Но предупреждаю всех уже: берегитесь и начинайте служить государству. Каждая гривна должна быть в бюджете. Это принципиально важно и для меня как премьер-министра, и для всех участников сегодняшнего координационного совещания", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Закарпатье и Волыни пограничными службами были зафиксированны контрабандисты, которые оставили 22 ящика сигарет и резиновую лодку, скрываясь от правоохранителей. на Закарпатье сотрудники пограничной службы из Мукачевского отряда во время патрулирования предотвратили перемещение через украинскую границу большого количества табачных изделий, осуществляемую неизвестными лицами.


Поделиться
Читайте также:
 
Италия и Германия будут сотрудничать в решении миграционного кризиса США поддерживают деоккупацию и возвращение Крыма Украине Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай Боевики в понедельник 28 раз открывали огонь на Донбассе, ранены двое военных
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив