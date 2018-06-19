Гройсман представил новый план по борьбе с контрабандой

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман после совещания с силовиками.

Главы правительства провел общее совещание с генеральным прокурором, министром внутренних дел, руководителями НАБУ и САП, ДФС, СБУ, главной темой на повестке дня - эффективная борьба с контрабандой и теневыми схемами на таможне.

Гройсман уверен, что десятки миллиардов еще в карманах теневиков - тех, кто занимается схемами, крышует контрабанду.

По словам премьера, весь силовой блок продемонстрировал полную готовность и решимость борьбы с контрабандой, ведь существование такого явления влияет на развитие экономики, разрушает промышленность.

"План у нас готов. Мы представляем его. Но предупреждаю всех уже: берегитесь и начинайте служить государству. Каждая гривна должна быть в бюджете. Это принципиально важно и для меня как премьер-министра, и для всех участников сегодняшнего координационного совещания", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Закарпатье и Волыни пограничными службами были зафиксированны контрабандисты, которые оставили 22 ящика сигарет и резиновую лодку, скрываясь от правоохранителей. на Закарпатье сотрудники пограничной службы из Мукачевского отряда во время патрулирования предотвратили перемещение через украинскую границу большого количества табачных изделий, осуществляемую неизвестными лицами.