Геращенко заявила, что Сенцов не будет просить Путина о помиловании

Соответствующие решение она сделала на заседание парламента, 19 июня.

Как утверждает пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Олег Сенцов должен сам позаботиться о своей пощаде. По его словам, украинец должен обратиться к российскому президенту с такой просьбой.

При этом, первый вице-спикер украинского парламента заявила, что скорее всего заключенный не будет обращаться к российскому главе государства. Вместе с тем Геращенко напомнила, что народного депутат Надежду Савченко помиловали без ее обращения. В частности, это сделали родственники погибших журналистов РФ, подчеркнула она.

"А почему бы самому Пескову или омбудсмену Москальковой не обратиться к Путину с просьбой о помиловании Сенцова? Почему Надежду можно было помиловать без личного обращения, а Олега - нет", - добавила первый вице-спикер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что, по ее данным, осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов находится в критическом состоянии.