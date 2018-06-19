Депутаты снова намерены менять Конституцию

Об этом журналистам поведала народный депутат от БПП Ирина Луценко.

По ее словам, после детального изучения вопроса судьями Конституционного суда можно будет говорить о возможном внесении президентского варианта законопроекта в парламентский зал.

"Это решение должно быть вынесено на следующую сессию. То есть оно должно быть с сентября уже в парламенте", - добавила Луценко.

Напомним, что второй сенат Конституционного суда Украины в форме письменного производства 21 мая 2018 года начал рассмотрение конституционного иска гражданина Украины касательно соответствия Конституции части второй статьи 221-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях в редакции к принятию изменений в процессуальные кодексы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно комитет парламента по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины рассмотрел вопрос о порядке рассмотрения представления генерального прокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Сергея Дунаева и Александра Пономарева.