17:39 19.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты снова намерены менять Конституцию

Верховная Рада готова начать рассматривать законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части отмены депутатской неприкосновенности этой осенью. 

Депутаты снова намерены менять Конституцию

Об этом журналистам поведала народный депутат от БПП Ирина Луценко.

По ее словам, после детального изучения вопроса судьями Конституционного суда можно будет говорить о возможном внесении президентского варианта законопроекта в парламентский зал. 

"Это решение должно быть вынесено на следующую сессию. То есть оно должно быть с сентября уже в парламенте", - добавила Луценко.

Напомним, что второй сенат Конституционного суда Украины в форме письменного производства 21 мая 2018 года начал рассмотрение конституционного иска гражданина Украины касательно соответствия Конституции части второй статьи 221-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях в редакции к принятию изменений в процессуальные кодексы. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно комитет парламента по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины рассмотрел вопрос о порядке рассмотрения представления генерального прокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Сергея Дунаева и Александра Пономарева. 


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