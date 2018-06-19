20:05 19.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутатам не хватило голосов включить в повестку дня законопроект о запуске ВАКС

Народный депутаты Украины во вторник, 19 июня, отказались включить в повестку дня законопроект №8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда".

Депутатам не хватило голосов включить в повестку дня законопроект о запуске ВАКС

При этом глава парламента Андрей Парубий провел три рейтинговых голосования по готовности включить документ в повестку дня, однако его включение поддержали лишь 202, 212 и 211 депутатов парламента при 226 минимально необходимых.

После чего Парубий повторно предложит включить законопроект в повестку дня в четверг после рассмотрения законопроекта о нацбезопасности. Тогда я поставлю в четверг для включения в повестку дня. После вопроса о нацбезопасности я предложу включить в повестку дня, - сказал глава парламента.

Напомним, на сайте Верховной рады Украины появился текст законопроекта №8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда" (ВАКС). Законопроектом предлагается создать Высший антикоррупционный суд с местонахождением в городе Киеве и поручить Кабмину обеспечить финансирование мероприятий, связанных с его образованием и деятельностью. При этом подчеркивается, что расходы, связанные с реализацией положений закона, будут осуществляться за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины на 2018 год.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко во вторник утром, 19 июня, внес в парламент законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.


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