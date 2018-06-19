14:34 19.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Денисова заявила о срыве договоров о синхронном посещении заключенных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что достигнутые накануне договоренности о синхронном посещении украинского режиссера Олега Сенцова и руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского полностью не выполнены.

Денисова заявила о срыве договоров о синхронном посещении заключенных

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Так, в своем посте Денисова написала, что в настоящее время назначены новые переговоры омбудсменов Украины и России.

"Я снова вынуждена констатировать, что Татьяна Москалькова не принимает решения, а только артикулирует то, что ей поручили донести. Меня снова пригласили на переговоры. Я еду, но...", - написала Денисова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова договорилась с российским омбудсменом Татьяной Москальковой о взаимных посещениях заключенных, в том числе Сенцова и Вышинского.


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