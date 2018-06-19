Денисова заявила о срыве договоров о синхронном посещении заключенных

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Так, в своем посте Денисова написала, что в настоящее время назначены новые переговоры омбудсменов Украины и России.

"Я снова вынуждена констатировать, что Татьяна Москалькова не принимает решения, а только артикулирует то, что ей поручили донести. Меня снова пригласили на переговоры. Я еду, но...", - написала Денисова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова договорилась с российским омбудсменом Татьяной Москальковой о взаимных посещениях заключенных, в том числе Сенцова и Вышинского.