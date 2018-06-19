Денисова до сих пор не получила от РФ данных о состоянии здоровья политзаключенных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека в Украине Людмила Денисова до сих пор не получила от российской стороны точной информации о состоянии здоровья украинских политзаключенных, которые объявили бессрочную голодовку.
Как сказано сообщении, опубликованном во вторник, 19 июня, на сайте омбудсмена, Денисова серьезно обеспокоена состоянием здоровья украинских политзаключенных Владимира Балуха, который уже голодает 93-день, Олега Сенцова - 37-й день, Станислава Клыха - 12 день и Александра Кольченко, которые вынужден был прекратить голодовку, но потерял восемь килограмм.
По имеющимся у омбудсмена данным, состояние здоровья украинским политзаключенных ухудшается.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, омбудсмен Людмила Денисова просит омбудсмена Российской Федерации Татьяну Москалькову о содействии в посещении украинских политзаключенных Владимира Балуха, Олега Сенцова, Станислава Клыха и Александра Кольченко. В свою очередь, Денисова обязуется обеспечить Москальковой синхронное посещение четырех граждан РФ, которые находятся в местах несвободы на территории Украины, согласно заявленного ею списка.