20:32 19.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100197102:Polishuk

Денисова до сих пор не получила от РФ данных о состоянии здоровья политзаключенных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека в Украине Людмила Денисова до сих пор не получила от российской стороны точной информации о состоянии здоровья украинских политзаключенных, которые объявили бессрочную голодовку.

Денисова до сих пор не получила от РФ данных о состоянии здоровья политзаключенных

Как сказано сообщении, опубликованном во вторник, 19 июня, на сайте омбудсмена, Денисова серьезно обеспокоена состоянием здоровья украинских политзаключенных Владимира Балуха, который уже голодает 93-день, Олега Сенцова - 37-й день, Станислава Клыха - 12 день и Александра Кольченко, которые вынужден был прекратить голодовку, но потерял восемь килограмм.

По имеющимся у омбудсмена данным, состояние здоровья украинским политзаключенных ухудшается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, омбудсмен Людмила Денисова просит омбудсмена Российской Федерации Татьяну Москалькову о содействии в посещении украинских политзаключенных Владимира Балуха, Олега Сенцова, Станислава Клыха и Александра Кольченко. В свою очередь, Денисова обязуется обеспечить Москальковой синхронное посещение четырех граждан РФ, которые находятся в местах несвободы на территории Украины, согласно заявленного ею списка.


Поделиться
Читайте также:
 
Россия ждут решения суда по "долгу Януковича" до 1 августа - Минфин РФ Депутатам не хватило голосов включить в повестку дня законопроект о запуске ВАКС Рада освободила от ввозной пошлиной необходимую для ООС продукцию Нацбанк на среду вновь ослабил курс гривны
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив