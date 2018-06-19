Денисова до сих пор не получила от РФ данных о состоянии здоровья политзаключенных

Как сказано сообщении, опубликованном во вторник, 19 июня, на сайте омбудсмена, Денисова серьезно обеспокоена состоянием здоровья украинских политзаключенных Владимира Балуха, который уже голодает 93-день, Олега Сенцова - 37-й день, Станислава Клыха - 12 день и Александра Кольченко, которые вынужден был прекратить голодовку, но потерял восемь килограмм.

По имеющимся у омбудсмена данным, состояние здоровья украинским политзаключенных ухудшается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, омбудсмен Людмила Денисова просит омбудсмена Российской Федерации Татьяну Москалькову о содействии в посещении украинских политзаключенных Владимира Балуха, Олега Сенцова, Станислава Клыха и Александра Кольченко. В свою очередь, Денисова обязуется обеспечить Москальковой синхронное посещение четырех граждан РФ, которые находятся в местах несвободы на территории Украины, согласно заявленного ею списка.