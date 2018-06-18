Высший совет правосудия поддержал законопроект о создании ВАКС

На голосование вопрос вынес глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк. Предлагаю вам поддержать подготовленный президентом Украины проект закона о создании Высшего антикоррупционного суда, - сказал он. Соответствующее решение было поддержано единогласно.

Напомним, 7 июня Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом президентский законопроект №7440 о Высшем антикоррупционном суде. 11 июня президент подписал его.

Как сообщал УРА-Информ, 14 июня президент Украины, в соответствии с процедурой, определенной ч.2 ст.125 Конституции Украины, направил в Высший совет правосудия законопроект "О создании Высшего антикоррупционного суда". Согласно Конституции, суды в Украине создаются и ликвидируются законами, проекты которых вносит в парламент президент Украины после консультаций с ВСП, после чего Верховная Рада поддержать соответствующий законопроект.