13:15 18.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Высший совет правосудия поддержал законопроект о создании ВАКС

Высший совет правосудия на заседании в понедельник, 18 июня, поддержал президентский проект закона "О создании Высшего антикоррупционного суда".

Высший совет правосудия поддержал законопроект о создании ВАКС

На голосование вопрос вынес глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк. Предлагаю вам поддержать подготовленный президентом Украины проект закона о создании Высшего антикоррупционного суда, - сказал он. Соответствующее решение было поддержано единогласно.

Напомним, 7 июня Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом президентский законопроект №7440 о Высшем антикоррупционном суде. 11 июня президент подписал его.

Как сообщал УРА-Информ, 14 июня президент Украины, в соответствии с процедурой, определенной ч.2 ст.125 Конституции Украины, направил в Высший совет правосудия законопроект "О создании Высшего антикоррупционного суда". Согласно Конституции, суды в Украине создаются и ликвидируются законами, проекты которых вносит в парламент президент Украины после консультаций с ВСП, после чего Верховная Рада поддержать соответствующий законопроект.


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