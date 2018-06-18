07:30 18.06.2018 | Политика | Новости
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В Колумбии на выборы президента лидирует кандидат от "правых"

В воскресенье, 17 июня, в Колумбии прошел второй тур выборов президента.

В Колумбии на выборы президента лидирует кандидат от

По предварительным данным, лидирует кандидат от правой партии Демократический центр, бывший сенатор Иван Дуке. Как сообщает NTN 24, после подсчета 99,52% голосов Дуке набирает 53,95% голосов избирателей.

Его соперник Густаво Петро набирает 41,83% голосов.

41-летний Дуке является самым молодым из кандидатов в президенты Колумбии. Он был сенатором и автором законопроектов по продлению декретного отпуска, установке дефибрилляторов в государственных учреждениях и других инициатив.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Колумбию в провоцировании военного конфликта.


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