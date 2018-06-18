В Колумбии на выборы президента лидирует кандидат от "правых"

По предварительным данным, лидирует кандидат от правой партии Демократический центр, бывший сенатор Иван Дуке. Как сообщает NTN 24, после подсчета 99,52% голосов Дуке набирает 53,95% голосов избирателей.

Его соперник Густаво Петро набирает 41,83% голосов.

41-летний Дуке является самым молодым из кандидатов в президенты Колумбии. Он был сенатором и автором законопроектов по продлению декретного отпуска, установке дефибрилляторов в государственных учреждениях и других инициатив.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Колумбию в провоцировании военного конфликта.