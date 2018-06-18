19:33 18.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина заинтересована в экономическом сотрудничестве с ОАЭ

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий предложил подписать межпарламентское соглашение между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами. Причиной этому является интерес к сотрудничеству в сфере экономики.

Украина заинтересована в экономическом сотрудничестве с ОАЭ

Об этом он заявил во время встречи с президентом Всемирного совета толерантности и мира, членом парламента ОАЭ Ахмедом Аль-Джарваном и послом Арабских Эмиратов в Украине Салемом Ахмедом Аль-Каабе.

По мнению главы ВР, украинское государство имеет мощный потенциал и разработки в различных сферах, в частности в энергетике. К примеру, В прошлом году более ста компаний представляли Украину в ОАЭ на выставке.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве международных организаций и большей координации нашего союза, который может стать такой площадкой", - отметил Парубий.

В свою очередь член парламента ОАЭ Ахмед Аль-Джарван положительно оценил динамику экономических отношений после отмены виз между странами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представительство Соединенных Штатов Америки отвергло ходатайство Объединенных Арабских Эмиратов о предоставлении помощи при проведении военной операции в Йемене.


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