Украина заинтересована в экономическом сотрудничестве с ОАЭ

Об этом он заявил во время встречи с президентом Всемирного совета толерантности и мира, членом парламента ОАЭ Ахмедом Аль-Джарваном и послом Арабских Эмиратов в Украине Салемом Ахмедом Аль-Каабе.

По мнению главы ВР, украинское государство имеет мощный потенциал и разработки в различных сферах, в частности в энергетике. К примеру, В прошлом году более ста компаний представляли Украину в ОАЭ на выставке.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве международных организаций и большей координации нашего союза, который может стать такой площадкой", - отметил Парубий.

В свою очередь член парламента ОАЭ Ахмед Аль-Джарван положительно оценил динамику экономических отношений после отмены виз между странами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представительство Соединенных Штатов Америки отвергло ходатайство Объединенных Арабских Эмиратов о предоставлении помощи при проведении военной операции в Йемене.