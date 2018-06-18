13:34 18.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина требует от РФ допуска к заложникам омбудсмена и представителей Красного Креста

Первый заместитель главы Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что украинское правительство требует допуска ко всем заложникам омбудсмена и представителей Красного Креста.

Украина требует от РФ допуска к заложникам омбудсмена и представителей Красного Креста

Об этом передает пресс-служба парламента.

По словам Геращенко, впервые за пятнадцать месяцев состоялась встреча в нормандском формате министров иностранных дел, на которой поднимались вопросы безопасности миссии на Донбассе и освобождения заложников.

Кроме того, для освобождения заложников президент несколько дней назад имел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого была достигнута договоренность о том, что уполномоченные по правам человека обменяются визитами.

Известно, что несмотря на договоренности, уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой не дали осуществить визит ни к Сенцову, ни к Клыху и других украинских политзаключенных.

Поэтому украинская сторона настаивает на том, чтобы ко всем заложникам были допущены и омбудсмен, и представители Красного Креста.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Сейм Польши высунул требования российским властям освободить украинских политзаключенных. Согласно его словам, документ был принят комиссией Сейма по иностранным делам.


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