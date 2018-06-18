Россия может провести обмен пленными во время ЧМ-2018, - Климкин

Об этом чиновник заявил в эфире одного украинского телеканала.

Тем не менее, Климкин считает, что Украине не стоит надеяться на скорый обмен пленными с Российской Федерацией.

Министр рассказал, что во время встречи "нормандской четверки" на уровне глав МИД стороны более часа обсуждали вопрос обмена пленными. Вместе с министрами был серьезный и долгий разговор, представители Франции и Германии существенно поддерживали Украину.

На что глава МИД РФ Лавров сказал - "Ок, я понимаю, что это вопрос не политический, а гуманитарный".

В свою очередь Климкин подметил, что в Украине находится 23 российских гражданина и только РФ должно интересовать их освобождение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Берлине прошла встреча министров иностранных де "нормандского" формата. Глава МИД Украины, Германии, Франции и России и говорили около трех часов. Главными темами встречи были ситуация в Донбассе, где в последние недели произошло обострение.