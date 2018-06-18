Рада рассмотрит законопроект о запуске антикоррупционного суда 21 июня, - Парубий

Такое заявление председатель ВР сделал в ходе согласительного совета.

Как сообщил Парубий, в данное время пока документ не внесен о создании Высшего антикоррупционного суда. В связи с этим необходимо запланировать точные сроки его выхода, ведь соответствующий законопроект не требует долгого рассмотрения.

"Я надеюсь на понимание всех фракций и на общую поддержку. За закон надо будет проголосовать в ближайшие дни, ведь он даст возможность и гарантию запуска антикоррупционного суда. Это последний законодательный барьер для подготовки к его созданию", - сказал спикер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник предложил дипломатам Европейского Союза присоединиться к процессу контроля создания Высшего антикоррупционного суда в Украине.