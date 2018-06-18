Проект закона "О городских агломерациях" уже разработан, - Порошенко

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

Согласно словам Порошенко, закон решает проблему крупных городов, которые ограничены прилегающими к ним территориями сел и поселков.

Также лидер страны добавил, что значительная часть жителей соответствующих сел и поселков, работая в городе и фактически платя в его бюджет налоги, лишена возможности пользоваться результатами социально-экономических, культурных и других проектов, в которые они вкладывают собственные деньги как налогоплательщики.

При этом, главным при образовании ОТО - являются добровольность и взаимная выгода всех участников процесса, добавил Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко поставил подпись на утверждение закона "О дипломатической службе".