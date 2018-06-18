Президент США раскритиковал политику Меркель в отношении беженцев

Об этом глава государства США написал на своей странице в Twitter.

Так, в своем посте Трамп сообщил, что немецкий народ поворачивается против своих лидеров, в то время как миграция раскачивает и без того хрупкую берлинскую коалицию.

"Преступность в Германии высокая. Большая ошибка была сделана по всей Европе - пустить к себе миллион людей, которые так сильно и жестоко изменили их культуру!", - написал президент.

Вместе с тем лидер Америки подчеркнул, что совсем не желает, чтобы происходящее с миграцией в Европе случилось в его государстве.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер ФРГ Ангела Меркель на ближайшем саммети для стран-членом Евросоюза планирует акцентировать внимание на вопросе тотального наплыва мигрантов. Для этого Германия готова организовать дополнительный саммит, который будет проходить с 28 по 29 июня.