Порошенко обсудит с лидерами ЕС новые вызовы безопасности от РФ

Как написал в понедельник, 18 июня, в своем Twitter глава государства, Украина рассчитываем на жесткую позицию Евросоюза в отношении новых вызовов безопасности со стороны России в Черном и Азовском морях. Этот вопрос он поднимал на Саммите 9 июля. Также Порошенко приветствовал решение Совета ЕС продлить на год "крымский пакет" санкций против РФ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня министры иностранных дел стран Европейского союза решили продлить на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым.