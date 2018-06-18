20:05 18.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко обсудит с лидерами ЕС новые вызовы безопасности от РФ

Президент Украины Петр Порошенко обсудит с лидерами Европейского союза новые вызовы безопасности со стороны Российской Федерации в Черном и Азовском морях.

Порошенко обсудит с лидерами ЕС новые вызовы безопасности от РФ

Как написал в понедельник, 18 июня, в своем Twitter глава государства, Украина рассчитываем на жесткую позицию Евросоюза в отношении новых вызовов безопасности со стороны России в Черном и Азовском морях. Этот вопрос он поднимал на Саммите 9 июля. Также Порошенко приветствовал решение Совета ЕС продлить на год "крымский пакет" санкций против РФ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня министры иностранных дел стран Европейского союза решили продлить на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым.


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