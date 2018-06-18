10:36 18.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко анонсировал новый способ борьбы с Северным потоком-2

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Украина создает в Европейском Союзе группу, которая должна остановить строительство российского газопровода в обход Украины - Северный поток-2, а также ведет переговоры с Германией о создании международного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой.

Порошенко анонсировал новый способ борьбы с Северным потоком-2

Об этом глава правительства изложил детально в своей статье на Medium.

По словам Порошенко, Северный поток-2 заберет из Украины бюджет, равняющийся почти трем млрд долларов. Однако, по мнению лидера страны, совместными объединенными усилиями ЕС Украина сможет его остановить.

Глава государства отметил, что не станет раскрывать все инструменты, которые украинская сторона применяет для того, чтобы остановить строительство Северного потока-2.

Главным условием участия Германии в международном консорциуме по управлению украинской ГТС "является остановка Северного потока-2".

"Давайте говорить о том, что наши партнеры из США также решительно настроены. И никто против санкций США также не пойдет", - добавил Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России утвердило первое разрешение компании Nord Stream-2 AG, которое необходимо для строительства участка газопровода Северный поток-2 на территории РФ.


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