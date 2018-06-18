На этой неделе Рада рассмотрит законопроекты о финбезопасности

Нардепы смогут рассмотреть проект Антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы, проект изменений в госбюджет и обозначенный как неотложный проект изменений в закон относительно публичных закупок.

Повторно с предложениями президента планируют рассмотреть закон о частной детективной деятельности. В плане работы проекты изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о распространении на ООС льгот, установленных на время проведения АТО. Рада намерена рассмотреть законопроект о регулировании перевода денег.

В плане работы есть несколько проектов постановлений о переименовании населенных пунктов.

В среду 20 июня, в плане работы парламента на этот день - ратификация финансового соглашения с Северной экологической финансовой корпорацией, а также финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком по модернизации "Укрзализныци".

Депутаты определятся относительно законопроектов о ратификации соглашения с Турцией о взаимной защите инвестиций и с Польшей о сотрудничестве в сфере обороны. Запланировано рассмотрение еще нескольких законопроектов в первом чтении.

На пленарный четверг, 21 июня, запланировано достаточно много вопросов. Во втором чтении - проект о соцзащите тех, кто ухаживает за больными детьми. У народных избранников будет возможность принять во втором чтении законопроект о прозрачности в добывающих отраслях.

В пятницу традиционно пройдет Час вопросов к правительству.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", законопроект о запуске антикоррупционного суда Верховная Рада Украины может рассмотреть уже в этот вторник. Петр Порошенко будет делать все возможное, чтобы в этом году новый антикоррупционный суд был создан.