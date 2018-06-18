МИД Украины выразил протест России в связи с недопуском Денисовой к Сенцову

Об этом сообщает спикер МИД Марьяна Беца в своем микроблоге в Twitter.

Согласно ее словам, Россия в очередной раз пошла на коварные действия, не допустив уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову к заключенному в РФ украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, которого незаконно осудили в России, никогда не будет признан в Украине.

"Призываю наших союзников - все страны свободного мира и международные организации осудить псевдоприговор для журналиста Романа Сущенко и требовать от России освобождения всех украинских граждан - политзаключенных России", - подчеркнул председатель от имени всей Верховной рады Украины Андрей Парубий.