17:35 18.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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МИД Украины выразил протест России в связи с недопуском Денисовой к Сенцову

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с недопуском уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой к заключенному в РФ украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

МИД Украины выразил протест России в связи с недопуском Денисовой к Сенцову

Об этом сообщает спикер МИД Марьяна Беца в своем микроблоге в Twitter. 

Согласно ее словам, Россия в очередной раз пошла на коварные действия, не допустив уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову к заключенному в РФ украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, которого незаконно осудили в России, никогда не будет признан в Украине.

"Призываю наших союзников - все страны свободного мира и международные организации осудить псевдоприговор для журналиста Романа Сущенко и требовать от России освобождения всех украинских граждан - политзаключенных России", - подчеркнул председатель от имени всей Верховной рады Украины Андрей Парубий.


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