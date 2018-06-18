Климкин в понедельник отправится с визитом Израиль

В Иерусалиме он пробудет два дня и проведет ряд встреч. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, под сопредседательством украинского МИДа Украины Павел Климкин запланировано проведение Одиннадцатого заседания Совместной Украинско-Израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества.

Израильскую часть Комиссии возглавляет Министр по вопросам охраны окружающей среды, министр по делам Иерусалима и еврейского наследия Зеэв Элькин.

Во время заседания Комиссии планируется провести переговоры по всем ключевым вопросам двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности перспектив взаимодействия в сфере торговли, привлечения инвестиций, туризма, сельского хозяйства, инноваций, энергетики, коммуникаций и тому подобное. По результатам заседания планируется подписание Протокола Одиннадцатого заседания Комиссии.

В рамках визита Главы внешнеполитического ведомства Украины также запланированы встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и с Патриархом Иерусалимским Теофилом III.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Украины Павел Климкин 7 июня посетил Турцию. В Анкаре он пробыл с рабочим визитом два дня и провел переговоры с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и министром энергетики Турции Бератом Албайраком.