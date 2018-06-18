Киев и Будапешт проведут переговоры по закону об образовании

Стороны будут обсуждать разногласий, которые возникли после принятия в сентябре 2017 года нового украинского закона об образовании. Об этом в понедельник, 18 июня, во время выступления на конференции по случаю 20-й годовщины подписания Рамочной конвенции по защите нацменьшинств и Европейской хартии региональных языков в Страсбурге, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

При этом венгерский министр подчеркнул, что это будет первая встреча такого уровня с тех пор, как диалог Киева и Будапешта обострился из-за спора вокруг этого закона. Вместе с тем он не уточнил детали будущих переговоров.

По его словам, на территории Украины проживает более 150 тысяч венгров, которые до недавнего времени имели право получать образование на родном языке, но после принятия нового закона об образовании "они это право потеряли. Это именно та ситуация, когда сокращаются уже имеющиеся права нацменьшинств, - уверен венгерский министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство образования и науки Украины и венгерская община провели переговоры относительно законопроекта "О общую среднее образование". В частности, стороны совместно работали над разработкой программ в рамках законопроекта.