Канада хочет передать Украине летальное оружие на 10 млн долларов

Об этом сообщает Польское радио.

По словам депутата Палаты общин Канады Джеймса Безана, среди вооружения – снайперские винтовки, прицелы, пулеметы "С6 ", противотанковые гранатометы "Карл Густав", минометы, приборы ночного видения, а также некоторое медицинское обеспечение.Также он подчеркнул, что оружие изначально предназначалась для курдских сил в Ираке. В частности, военнослужащие Канады их тренировали для борьбы против экстремистской группировки "Исламское государство". Но решение о передаче оружия так и не приняли.

"Пока Украине будет не хватать вооружения для защиты собственных границ – Путин будет продолжать давить. Только если мы предоставим необходимую летальную оружие украинской армии, только тогда мы сможем увидеть, как Путин убирает свои силы из Донбасса", – считает Безан .

Стоит добавить, что с 2014 года ВСУ получили от Канады техническую помощь на 24 миллиона долларов – это и бронежилеты, и каски, и приборы ночного видения, радиостанции, оборудование для разминирования. Одних только комплектов зимней формы – более 30 000.

Сейчас в Украине в составе миссии UNIFIER одновременно работают более двухсот канадских инструкторов. Занятия проходят в восьми городах в разных регионах страны. Кроме штурмовых подразделений, обучают также снайперов, саперов, медиков, бойцов Нацгвардии и Военной службы правопорядка. Всего за три года работы миссии канадцы подготовили более семь тысяч украинских военнослужащих.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины накрыли квартиру местного торговца оружием.