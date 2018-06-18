18:53 18.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Канада хочет передать Украине летальное оружие на 10 млн долларов

Представители Консервативной партии Канады предложили передать Киеву партию летального оружия на 9,5 миллионов долларов.

Канада хочет передать Украине летальное оружие на 10 млн долларов

Об этом сообщает Польское радио.

По словам депутата Палаты общин Канады Джеймса Безана, среди вооружения – снайперские винтовки, прицелы, пулеметы "С6 ", противотанковые гранатометы "Карл Густав", минометы, приборы ночного видения, а также некоторое медицинское обеспечение.Также он подчеркнул, что оружие изначально предназначалась для курдских сил в Ираке. В частности, военнослужащие Канады их тренировали для борьбы против экстремистской группировки "Исламское государство". Но решение о передаче оружия так и не приняли.

"Пока Украине будет не хватать вооружения для защиты собственных границ – Путин будет продолжать давить. Только если мы предоставим необходимую летальную оружие украинской армии, только тогда мы сможем увидеть, как Путин убирает свои силы из Донбасса", – считает Безан .

Стоит добавить, что с 2014 года ВСУ получили от Канады техническую помощь на 24 миллиона долларов – это и бронежилеты, и каски, и приборы ночного видения, радиостанции, оборудование для разминирования. Одних только комплектов зимней формы – более 30 000.

Сейчас в Украине в составе миссии UNIFIER одновременно работают более двухсот канадских инструкторов. Занятия проходят в восьми городах в разных регионах страны. Кроме штурмовых подразделений, обучают также снайперов, саперов, медиков, бойцов Нацгвардии и Военной службы правопорядка. Всего за три года работы миссии канадцы подготовили более семь тысяч украинских военнослужащих.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины накрыли квартиру местного торговца оружием.


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