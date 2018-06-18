Кабмин выделил рекордную сумму на жилье семьям погибших военных

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.

Так, правительство приняло распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации за жилье для семей погибших участников боевых действий на территории других государств.

Кроме того, для лиц с инвалидностью I-II группы, инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с пребыванием в этих государствах, на общую сумму 200 млн грн.

Именно благодаря этому 189 человек получат денежную компенсацию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Германия предоставит Украине грант в размере девяти миллионов евро. Деньге будут выделены на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц.