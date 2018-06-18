Госдеп США призывает освободить Сенцова, Балуха и других политзаключенных

Как говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Хизер Ноерт, обнародованном в понедельник, 18 июня, на сайте ведомства, США выражает обеспокоенность ростом количества лиц признанными надежными правозащитными организациями политическими и религиозными заключенными, удерживаемыми правительством Российской Федерации. При этом в США особенно обеспокоены благосостоянием четырех незаконно заключенных украинцев, которые в настоящее время голодают - Олег Сенцов, Станислав Клих, Александр Шумков и Владимир Балух, - заявила Ноерт.

Отмечается также, что в Госдепе обеспокоены относительно дела Оюба Титиева, правозащитника, который преследуется по сфабрикованному обвинению, связанному с наркотиками в Чечне, чье досудебное заключение недавно было продлено. Мы призываем Россию незамедлительно выпустить всех тех, кто был определен как политический или религиозный заключенный, и прекратить использование правовой системы для подавления инакомыслия и мирной религиозной практики.

Россияне, как и все люди, заслуживают равное отношение по закону и способность осуществлять свои права без страха наказания, - заявляют в госдепе США.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова договорилась с российским омбудсменом Татьяной Москальковой о взаимных посещениях заключенных, в том числе Сенцова и Вышинского.