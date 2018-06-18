Евросовет может вскоре начать переговоры о вступлении Македонии в ЕС, - Могерини

Об этом в воскресенье, 17 июня, заявила Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини во время подписания договора о переименовании Македонии. По ее словам, она в лице Европейской комиссии уже рекомендовала начать переговоры, и лично ожидает и надеется, что через две недели Европейский совет примет такое решение, основываясь на заслугах.

Вместе с тем Могерини отметила, что заслуги уже были оценены Еврокомиссией несколько месяцев назад, и вопрос о вступлении Македонии в ЕС "идет в правильном направлении". Говоря о подписании соглашения, Могерини отметила, что это "исторический день".

Я очень хорошо помню первые шаги этих переговоров с двумя премьер-министрами, двумя министрами иностранных дел, и я хотела бы поблагодарить их от нашего имени за тяжелую работу, которую они проделали, - сказала она.

Напомним, как сообща УРА-Информ, Греция и Македония 17 июня подписала историческое соглашение об изменении названия страны, которое должно прекратить 27-летний спор по этому поводу. Отметим, договор должен пройти одобрение в парламентах обоих стран и будет поставлен на референдум в Македонии. Президент страны уже пообещал наложить на него вето.