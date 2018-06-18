Денисова договорилась с Москалькова о взаимных посещениях Сенцова и Вышинского

Как написала на своей страничке в Facebook Денисова, только что завершилась ее встреча с Москальковой. Дальнейшие визиты мы будем проводить уже в разное время. Мы проверим условия содержания, а также убедимся в той информации, которую оказывали друг другу в письмах, - пояснила она, добавив, что даты визитов стороны еще обсуждают.

Вместе с тем Москалькова в комментарии российским СМИ зявила, что намерена вместе с Денисовой посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова. После этого мы, поскольку договорились о паритетных шагах, готовы были бы посетить Вышинского и нам подскажет Людмила Леонтьевна наиболее оптимальный график посещения, для того чтобы дорожная карта была эффективна, - сказала Москалькова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинского омбудсмена Людмилу Денисову в России не пустили к политзаключенному Роману Сущенко. При этом за пять дней пребывания в России Денисову не допустили ни к одному украинскому политзаключенному.