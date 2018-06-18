Мы не дадим выставить миротворцев как "бренд" для легитимизации оккупации Донбасса, - Климкин

Об этом украинский минист рассказала в интервью "Интерфакс-Украина".

Как утверждает Климкин, Украина никогда не одобрит решение, чтобы выставить миротворцев на востоке нашей страны. Также глава МИД отметил, что сейчас необходимо вести переговоры о том, как будет выглядеть эта миссия и элементы этой международный администрации. Вместе с тем он подчеркнул, что это будет очень сложный разговор.

"Важно не число миротворцев, а правильно организованный процесс перехода под контролем международного сообщества", - добавил Климкин.

Напоследок министр иностранных дел заявил, что Россия видит миротворческую миссию "исключительно фэйковой, в виде нескольких миротворцев, которые сопровождают" Специальную мониторинговою миссию ОБСЕ.

Напомним, как сообщал ранее " УРА-Информ", по всему миру в международных миссиях берут участие 44 миротворца от Министерства внутренних дел, в числе которых есть сотрудники Национальной полиции и военнослужащие Нацгвардии.