18:14 18.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Мы не дадим выставить миротворцев как "бренд" для легитимизации оккупации Донбасса, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поведал, что украинское государство не в коем случае не допустит легитимизации оккупационных властей на Донбассе через миротворческую миссию ООН. 

Мы не дадим выставить миротворцев как

Об этом украинский минист рассказала в интервью "Интерфакс-Украина".

Как утверждает Климкин, Украина никогда не одобрит решение, чтобы выставить миротворцев на востоке нашей страны. Также глава МИД отметил, что сейчас необходимо вести переговоры о том, как будет выглядеть эта миссия и элементы этой международный администрации. Вместе с тем он подчеркнул, что это будет очень сложный разговор.

"Важно не число миротворцев, а правильно организованный процесс перехода под контролем международного сообщества", - добавил Климкин.

Напоследок министр иностранных дел заявил, что Россия видит миротворческую миссию "исключительно фэйковой, в виде нескольких миротворцев, которые сопровождают" Специальную мониторинговою миссию ОБСЕ.

Напомним, как сообщал ранее " УРА-Информ", по всему миру в международных миссиях берут участие 44 миротворца от Министерства внутренних дел, в числе которых есть сотрудники Национальной полиции и военнослужащие Нацгвардии.


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