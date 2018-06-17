21:54 17.06.2018 | Политика | Новости
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В Греции начались протесты против подписания соглашения с Македонией - ФОТО, ВИДЕО

В Греции в связи с подписанием соглашения о переименовании Республики Македония около 500 человек в воскресенье, 17 июня, вышли на улицу.

В Греции начались протесты против подписания соглашения с Македонией - ФОТО, ВИДЕО

В итоге произошли столкновения, в результате которых травмированы 14 человек,. Как сообщает CNN, ссылаясь на данные полиции, митинг собрался в регионе Преспес - неподалеку от того места, где было подписано соглашение между Грецией и Македонией.

Однако их окружила полиция недалеко от маленькой деревни Писодери, примерно в 25 километрах от места события.

Правоохранители блокировали сельскую дорогу, ведущую к озеру, а на горных склонах они использовали шумовые гранаты и слезоточивый газ против демонстрантов.

Во время пикета активисты вступили в противостояние со спецподразделением правоохранителей. В результате столкновений получили различные травмы и были госпитализированы 14 человек. Сейчас, как сообщили в полиции, пострадавшие после получения медицинской помощи отпущены домой.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Афины и Скопье подписали предварительное соглашение о переименовании Македонии на "Республика Северная Македония".


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