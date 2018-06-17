10:58 17.06.2018 | Политика | Новости
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Ципрасу удалось сохранить премьерское кресло

Парламент Греции не стал выражать вотум недоверия теперешнему премьер-министру страны Алексису Ципрасу. Об этом передает 

Ципрасу удалось сохранить премьерское кресло

Сообщается, что лидер главной оппозиционной партии Греции “Новая демократия” Кириакос Мицотакис рассказал о намерении провести в парламенте страны голосование по вопросу о недоверии Ципрасу из-за спорного вопроса о переименовании соседней Македонии. К перечню требований у Ципрасу добавились проблемы с экономическим состоянием государства, беженцами и сокращением социальных программ. 

Напомним, что сегодня, 17 июня между двумя государствами будет подписано Соглашение в регионе Преспа - озерном районе на границах Греции, Македонии и Албании. Новое название страны добавиться еще одним историческим начертанием - Республика Илинденская Македония. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Организации экономического сотрудничества и развития предложили руководству Греции программу реструктуризации финансовых задолженностей. Специалисты организации прогнозируют рост греческой экономики на 2018 год в темпах 2-3 процентов, а потому выплатить финансовые обязательства ей будет под силу.


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