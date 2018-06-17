Ципрасу удалось сохранить премьерское кресло

Сообщается, что лидер главной оппозиционной партии Греции “Новая демократия” Кириакос Мицотакис рассказал о намерении провести в парламенте страны голосование по вопросу о недоверии Ципрасу из-за спорного вопроса о переименовании соседней Македонии. К перечню требований у Ципрасу добавились проблемы с экономическим состоянием государства, беженцами и сокращением социальных программ.

Напомним, что сегодня, 17 июня между двумя государствами будет подписано Соглашение в регионе Преспа - озерном районе на границах Греции, Македонии и Албании. Новое название страны добавиться еще одним историческим начертанием - Республика Илинденская Македония.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Организации экономического сотрудничества и развития предложили руководству Греции программу реструктуризации финансовых задолженностей. Специалисты организации прогнозируют рост греческой экономики на 2018 год в темпах 2-3 процентов, а потому выплатить финансовые обязательства ей будет под силу.