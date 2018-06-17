Россия может согласиться на освобождение украинских заложников во время ЧМ-2018, - Климкин

Россия может сделать такой жест для создания своего положительного имиджа. Такое мнение в воскресенье, 17 июня, в эфире одного из украинских телеканалов высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, жест возможен, но жест не доброй воли, а в том, чтобы улучшить имидж России во время чемпионата. Чемпионат мы должны использовать, но и дальше должны работать, - пояснил министр, добавив, что не стоит рассчитывать на быстрое решение вопроса освобождения украинских заключенных. Мы прекрасно понимаем, что в ближайшие дни и недели все равно всех Россия не выпустит. И дальше будет использовать их как средство давления, - уверен Климкин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в очередной раз призвал Российскую Федерацию освободить украинских политзаключенных.