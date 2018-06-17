17:38 17.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Проект "Стена" это еще один рубеж обороны украинской независимости, - Аваков

Проект Европейского вала ("Стена"), который начали строить еще в 2014 году, в Харьковской области уже реализован на 80 процентов. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Проект

По его словам, до конца 2018 года планируется полностью достроить сооружения в области и перейти на Сумщину. Строительства ожидается еще вдоль 270 км украино-российской границы.

"Сделали Харьков, с этой стороны Сумы пробиваем до конца, и пошел Луганск. По Луганску не спешим, потому что, может, придется все-таки делать настоящую границу", - добавил глава украинского МИДа.

Европейский вал предусматривает укрепление границы, строительство фортификационных сооружений и внедрение интеллектуальной системы контроля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предлагает ввести режим контрпропаганды на восточных территориях Украины после их деоккупации. Необходимо пошагово вернуть доверие жителей Донбасса к украинским властям, а для этого прежде всего стоит поработать в сфере негативного информационного поля, которое сложилось в регионе за долгие годы оккупации.


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