Проект "Стена" это еще один рубеж обороны украинской независимости, - Аваков

По его словам, до конца 2018 года планируется полностью достроить сооружения в области и перейти на Сумщину. Строительства ожидается еще вдоль 270 км украино-российской границы.

"Сделали Харьков, с этой стороны Сумы пробиваем до конца, и пошел Луганск. По Луганску не спешим, потому что, может, придется все-таки делать настоящую границу", - добавил глава украинского МИДа.

Европейский вал предусматривает укрепление границы, строительство фортификационных сооружений и внедрение интеллектуальной системы контроля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предлагает ввести режим контрпропаганды на восточных территориях Украины после их деоккупации. Необходимо пошагово вернуть доверие жителей Донбасса к украинским властям, а для этого прежде всего стоит поработать в сфере негативного информационного поля, которое сложилось в регионе за долгие годы оккупации.