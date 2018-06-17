Мы призываем ЕС принимать активное участие в создании Антикоррупционного суда, - Порошенко

По его словам, в ходе приватного разговора с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером был согласован трансфер делегации профильных экспертов, которых отправят в Высшую квалификационную комиссию судей для того, чтобы сформировать совет иностранных экспертов.

Президент настаивает на том, чтобы ЕС направил исключительно профессиональных юридических специалистов, которым может быть адвокат, или прокурор регулярно участвующий в судебном заседании, является авторитетным, компетентным судьей в международных и национальных судах.

Напомним, что Антикоррупционный суд может полноценно заработать в конце 2018 - начале 2019 года. Как считает глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, создание Антикоррупционного суда замыкает процесс антикоррупционной реформы. Поэтому, украинскому правительству и всем гражданам нашей страны необходимо еще немного подождать, чтобы достигнуть результата. В частности, посмотреть как судьи будут выносить приговоры.

Как сообщалось в "УРА-Информ", директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник предложил дипломатам Европейского Союза присоединиться к процессу контроля создания Высшего антикоррупционного суда в Украине.