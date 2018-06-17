11:14 17.06.2018 | Политика | Новости
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Меркель обеспокоена постоянно увеличивающимся количеством беженцев в ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на ближайшем саммети для стран-членом Евросоюза планирует акцентировать внимание на вопросе тотального наплыва мигрантов. Об этом передает DW.

Меркель обеспокоена постоянно увеличивающимся количеством беженцев в ЕС

Сообщается, что Меркель основной диалог планирует провести с представителями Греции, Австрии и Италии. Для этого Германия готова организовать дополнительный саммит, который будет проходить с 28 по 29 июня. К дискуссии также могут подключить и страны Балканского регионе, которые в последнее время стали, так называемым "переходным рубежом" для беженцев, которые попадают в Европу через границу с Турцией.

В издании отмечается, что серьезный конфликт в вопросе по беженцам возник в правящем блоке Германии ХДС/ХСС. Председатель Христианско-социального союза (ХСС) и по совместительству глава МВД Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) намерен не впускать в Германию тех иностранцев, чьи ходатайства об убежище уже зарегистрированы в других странах Евросоюза.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в немецком городе Еллванген около 150 мигрантов устроили драку с правоохранительными органами, что предотвратить депортацию мужчины из Того. 


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