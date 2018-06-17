11:33 17.06.2018 | Политика | Новости
100196896:roman

Гуттериш призвал афганские власти сделать все возможное, чтобы добиться мира в стране

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш настаивает на том, чтобы обе стороны конфликта придерживались мирного временного соглашения. Об этом передает пресс-служба Всемирной организации ООН.

Гуттериш призвал афганские власти сделать все возможное, чтобы добиться мира в стране

По его словам, не стоит потакать и потворствовать тем силам, которые считают, что конфликт в Афганистане будет продолжаться вечно. Очередной теракт со стороны исламистских организаций четко демонстрирует афганскому обществу, кто действительно заинтересован в эскалации отношений с легитимно избранным правительством. 

"ООН готова работать с афганским народом, афганским правительством и всеми заинтересованными сторонами с целью достижения долгосрочного мира в Афганистане", - добавил генсек ООН.

Напомним что президент Афганистана Ашраф Гани впервые объявил о безусловном прекращении огня с талибами, которое будет продолжаться до окончания месяца мусульманского поста. Перемирие не распространяется на другие группировки, в частности, на боевиков ИГИЛ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в провинции Нангархар в Афганистане смертник на автомобиле направил автомобиль на правительственных военных.


Поделиться
Читайте также:
 
Меркель обеспокоена постоянно увеличивающимся количеством беженцев в ЕС Ципрасу удалось сохранить премьерское кресло Столичный "КиевПрайд": количество задержанных достигло 60 человек В столице стартовала акция "КиевПрайд" - ФОТО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив