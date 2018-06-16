Сытник просит ЕС "не спускать" глаз с процесса создания Антикоррупционного суда

Об этом он заявил во время очередной пресс-конференции.

По его словам, не стоит ослаблять внимание медиа, общественности и политиков во время процесса создания нового ведомства. Сытник призвал 28 послов Европейского союза постоянно находится в "профильном и тематическом поле" по поводу заключительного этапа судебной реформы.

Напомним, что Антикоррупционный суд может полноценно заработать в конце 2018 - начале 2019 года. Как считает глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, создание Антикоррупционного суда замыкает процесс антикоррупционной реформы. Поэтому, украинскому правительству и всем гражданам нашей страны необходимо еще немного подождать, чтобы достигнуть результата. В частности, посмотреть как судьи будут выносить приговоры.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что направил законопроект об антикоррупционном суде в Высший совет правосудия.