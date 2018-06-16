11:51 16.06.2018 | Политика | Новости
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Синдзо Абэ готов отправиться в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном

Глава внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно подтвердил информацию о готовности Токио к стратегической встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом передает Yomiuri.

Синдзо Абэ готов отправиться в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном

Предварительно между странами пройдет диалог на уровне глав МИД, который состоится на расширенной конференции министров иностранных дел стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, которая пройдет с 30 июля по 4 августа в Сингапуре. 

Вероятно, визита Абэ в Пхеньян не стоит ждать раньше августа. Другие источники утверждают, что проведение встречи японского премьера и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться в сентябре в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

Японский лидер подтвердил свою готовность к установлению дипломатических отношений и предоставление экономической помощи Пхеньяну. Однако, КНДР должны полностью отказаться от своей ядерной программы и вернуть похищенных пол века назад японских граждан.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее лидер КНДР Ким Чен Ын передал через президента Южной Корее официальное уведомление японскому руководству с предложением провести встречу. 


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