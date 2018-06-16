Раде рекомендовали усилить охрану лесов

Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект № 8241 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективного ведения лесного хозяйства и усиления охраны лесов".
Об этом сообщает информационное управление ВР.
Согласно проекту, планируется внести изменения в Лесной кодекс Украины и Кодекс Украины об административных правонарушениях, согласно которым Гослесагентству предоставляются полномочия, в частности, координации мероприятий по охране лесов от нарушений лесного и природоохранного законодательства.
Кроме того, документом вводится проведение национальной инвентаризации лесов, которая должна осуществляться государственной специализированной организацией.
Следует отметить, что Министерство экологии и природных ресурсов в своем заключении не поддерживает законопроект в предложенной редакции, поскольку она противоречит Концепции реформирования системы госнадзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды.
Так, согласно концепции, предусмотрено создание единого интегрированного государственного органа природоохранного мониторинга и контроля. Кроме того, Главное научно-экспертное управление отметило, что законопроект целесообразно вернуть на доработку.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские синоптики объявили штормовое предупреждение о пожарной опасности в нашем государстве. По данным "Укргидрометеоцентра", в стране, кроме большинства районов западных, северных, Черкасской и Полтавской областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Также чрезвычайная пожарная опасность ожидается сегодня в районе Тетерева, Белой Церкви, Борисполя и Барышевки Киевской области, а в районе Чернобыля - высокая пожарная опасность.