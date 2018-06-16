Раде рекомендовали усилить охрану лесов

Об этом сообщает информационное управление ВР.

Согласно проекту, планируется внести изменения в Лесной кодекс Украины и Кодекс Украины об административных правонарушениях, согласно которым Гослесагентству предоставляются полномочия, в частности, координации мероприятий по охране лесов от нарушений лесного и природоохранного законодательства.

Кроме того, документом вводится проведение национальной инвентаризации лесов, которая должна осуществляться государственной специализированной организацией.

Следует отметить, что Министерство экологии и природных ресурсов в своем заключении не поддерживает законопроект в предложенной редакции, поскольку она противоречит Концепции реформирования системы госнадзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды.

Так, согласно концепции, предусмотрено создание единого интегрированного государственного органа природоохранного мониторинга и контроля. Кроме того, Главное научно-экспертное управление отметило, что законопроект целесообразно вернуть на доработку.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские синоптики объявили штормовое предупреждение о пожарной опасности в нашем государстве. По данным "Укргидрометеоцентра", в стране, кроме большинства районов западных, северных, Черкасской и Полтавской областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Также чрезвычайная пожарная опасность ожидается сегодня в районе Тетерева, Белой Церкви, Борисполя и Барышевки Киевской области, а в районе Чернобыля - высокая пожарная опасность.