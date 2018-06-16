Мы готовы налаживать диалог с Россией, но Москва молчит, - Столтенберг

Во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель он заявил, что нельзя проводить равный диалог с государством, которое продолжает нарушать все международные договоренности в области уважения суверенитета к соседним странам и их режимам. Рассматривать Российскую Федерацию в контексте улучшения дипломатических отношений можно, но это должно быть обоюдное стремление и Брюсселя, и Москвы, чего в последнее время не наблюдается.

"Наш диалог с Россией не прост. Но чем сложнее наши отношения, тем больше мы нуждаемся в диалоге", - добавил глава оборонного Альянса.

Кроме того, в ходе разговора с Меркель обсуждались вопросы о силах быстрого реагирования Альянса и борьбы НАТО против террористических организаций. Также Столтенберг раскритиковал политику Германии в уменьшении доли вложений в бюджет НАТО в 2018-2020 годах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Йенс Столтенберг рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО. Организация и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе за независимость и территориальную целостность.