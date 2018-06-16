04:00 16.06.2018 | Политика | Новости
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Македония изменит свое названия 17 июня

Греция и Македония 17 июня подпишут соглашение по изменению названия Республики Македония. Об этом передает 

Македония изменит свое названия 17 июня

Соглашение будет подписано в регионе Преспа - озерном районе на границах Греции, Македонии и Албании. Новое название страны добавиться еще одним историческим начертанием - Республика Илинденская Македония. Против такого нововведения уже выступили представители Внутренней македонской революционной организации (VMRO-DPNE). Сила по-прежнему будет отстаивать македонское национальное единство без "греков".

Таким образом, руководству Македонии удастся перезапустить широкий европейский и евроатлантический интеграционный процесс на Западных Балканах, что может также послужить положительным примером для других государств, желающих присоединиться к ЕС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", председатель Евросовета Дональд Туск и генсек НАТО Йенс Столтенберг готов лично принять участие и решить спор о названии Македонии и перезапустить европейский и евроатлантический интеграционный процесс на Западных Балканах. 


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