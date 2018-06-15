В России отказали Денисовой во встрече с Сенцовым и попросили покинуть колонию

Украинского омбудсмена попросили покинуть исправительное учреждение. Как написала на своей страничке в Facebook сама Денисова, она встретилась с начальником колонии и начальником управления исполнения наказаний Ямало-Ненецкого округа, который и заявил о невозможности при любых обстоятельствах провести встречу с Сенцовым.

Он ничего мне не сообщил, почему именно отказывает. Когда я спросила, в каком состоянии Сенцов сейчас, он сказал, что не будет рассказывать и предоставлять любую информацию так же не намерен, - пояснила она, добавив, что после этого ее попросили покинуть территорию колонии.

Денисова также заверила, что уже позвонила российской коллеге Татьяне Москальковой и ждет ответа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня утром Людмила Денисова прибыла в город Салихард и о правилась в Лабытнанги, где содержат Олега Сенцова. Салихард.

Вместе с тем российские власти предложили ей провести встрече с украинцем после 22 июня.