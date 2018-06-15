Украинский МИД выразил протест в связи с недопуском Денисовой к Сенцову

Как написала в пятницу, 15 июня, на своей страничке в социальной сети спикер пресс-службы МИД Марьяна Беца, Россия в очередной раз идет на коварные действия. Речь шла о гуманитарной миссии. Олег голодает! Выражаем протест, боремся дальше, - написала она.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что, по ее данным, осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов находится в критическом состоянии.

Как сообщал УРА-Информ, в пятницу, 15 июня, ей не позволили зайти в колонию, где содержится Сенцов. Российская сторона, нарушая все договоренности отказывается позволить посетить Сенцова и предлагае Денисовой посетить 16 июня в Омске осужденного украинца Дмитрия Штибликова, - пояснила она.