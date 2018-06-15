10:15 15.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и еще 37 государств призвали генсека ООН содействовать освобождению Сенцова

Украинская сторона передала официальное письмо Генеральному секретарю Организации объединенных наций Антониу Гутерришу,

Украина и еще 37 государств призвали генсека ООН содействовать освобождению Сенцова

От имени 38 стран Украина просит Генсека ООН перед его визитом в Россию посодействовать освобождению из российского плена Олега Сенцова и других политических заложников.

Как сообщила в пятницу, 15 июня, постоянный представитель Украины ООН Владимир Ельченко Украины, страны Европейского союза, Соединенные Штаты Америки, Турции, Грузии, Молдовы, Австралии, Канады, Исландии, Лихтенштейна, Швейцарии обращаются с просьбой оказать содействие в освобождении Сенцова и других украинских политических узников Кремля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в пятницу утром, 15 июня, прибыла в город Салихард. Сейчас она направляется в Лабытнанги, где содержат Олега Сенцова. Салихард, этот город в 22 километрах от Лабытнанги, где содержат Олега Сенцова. Сейчас направляют именно туда, – написала Денисова на своей странице в социальной сети.


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