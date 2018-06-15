Трамп начал подготовку к встрече с Путиным

Главной темой и целью проведения переговоров станет обсуждение борьбы с терроризмом, также будут обсуждаться и отдельные второстепенные политическик вопросы. Кроме того, Трамп в очередной раз заявил о возможности расширения формата "Большой семерки" за счет России.

Отдельными пунктами лидеры государств выделили вопросы урегулирования ситуации на востоке Украины и Сирии. Оба президента рассчитывают прийти к конструктивному решению некоторых спорных вопросов в области международной политики РФ.

В своем месседже он обвинил экс-президента и своего предшественника Барака Обаму, который позволил России аннексировать Крым. Хозяин Белого дома считает, что это вина Обамы, поскольку "Путин не уважал президента Обаму".

Как сообщалось в "УРА-Информ", в апреле лидер Америки Дональд Трамп во время очередного телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным предложил опонненту встретиться в Белом доме.