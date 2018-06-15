Стало известно, почему к заключенному в РФ украинцу не пускают омбудсмена

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее мнению, украинского режиссера прячут и не дают допуска с украинскими уполномоченными скорее всего и-за того, что у него серьезно ухудшилось состояния здоровья.

Также Геращенко утверждает, что ни разу за эти четыре года, несмотря на все усилия украинской власти и дипломатов, к Сенцову и к Александру Кольченко не допустили консулов ​​и представителей Международного комитета Красного Креста. По словам Геращенко, российский обмудсмен их также не посещала.

К слову, если освобождение украинских политзаключенных не произойдет в ближайшее время, необходимо поднимать этот вопрос в ООН.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что, по ее данным, осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов находится в критическом состоянии.