17:33 15.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Стало известно, почему к заключенному в РФ украинцу не пускают омбудсмена

Украинского уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову не допустили к заключенному в России режиссеру Олегу Сенцову, который голодает уже больше месяца.

Стало известно, почему к заключенному в РФ украинцу не пускают омбудсмена

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее мнению, украинского режиссера прячут и не дают допуска с украинскими уполномоченными скорее всего и-за того, что у него серьезно ухудшилось состояния здоровья.

Также Геращенко утверждает, что ни разу за эти четыре года, несмотря на все усилия украинской власти и дипломатов, к Сенцову и к Александру Кольченко не допустили консулов ​​и представителей Международного комитета Красного Креста. По словам Геращенко, российский обмудсмен их также не посещала.

К слову, если освобождение украинских политзаключенных не произойдет в ближайшее время, необходимо поднимать этот вопрос в ООН.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что, по ее данным, осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов находится в критическом состоянии.


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